Koeman nega polémica com Messi e Griezmann: «Nunca vi qualquer problema entre os dois»

Ronald Koeman comentou esta sexta-feira a reação de Messi na chegada à Catalunha após os jogos pela seleção da Argentina e negou a existência de qualquer polémica entre o capitão do Barça e Antoine Griezmann. Recorde-se que Messi 'explodiu' ao ser confrontado com declarações do antigo empresário do jogador francês, segundo o qual Messi coloca o clube blaugrana sob um "regime de terror".





"Em primeiro lugar, posso entender que o Leo estava chateado. Vocês [jornalistas] têm que respeitar muito mais as pessoas como o Messi. Além disso, uma viagem tão longa e depois fazerem perguntas sobre o Antoine é desrespeitoso. Pode ser uma intenção da vossa parte criar polémica. Nunca vi nenhum problema entre os dois. Há imagens suficientes que provam que ambos funcionam bem. Não sou a favor de procurar problemas, até porque o Griezmann deixou de trabalhar com esse empresário há três anos", justificou o treinador do Barcelona, na conferência de antevisão ao duelo com o Atlético Madrid.Confrontado sobre se via a possibilidade de Messi deixar o clube, Koeman foi peremptório: "Não. E não vou responder mais".