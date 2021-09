Koeman sem papas na língua depois da saída de Messi: «Fiquei f...»

Ronald Koeman mostrou-se muito indignado com a saída de Messi do Barcelona para o PSG e, em entrevista a diversos meios de comunicação espanhóis, não teve papas na língua quando lhe pediram para comentar a venda do astro argentino, garantindo que "apesar de saber dos problemas do clube com o fair play financeiro, sempre teve esperança" que o avançado terminasse a carreira em Espanha.





"Fiquei f... com a saída de Messi, é essa a palavra. Suponho que tal como qualquer culé. Eu sabia dos problemas do clube com o fair play financeiro, mas sempre tive esperança que terminasse a carreira aqui. Foi um final triste em todos os sentidos. Não muda assim tanto, mas tivemos de procurar soluções para o ataque. Messi é um talento que te faz vencer jogos. É claro que vamos sentir falta dos golos dele".Recorde-se que o argentino já se estreou pelo PSG, numa partida que teve um desfecho atribulado para o jogador após o apito final.