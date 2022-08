Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de apresentação do central francês Jules Koundé, a venda de 25 por cento do Barça Studios - que envolve, entre outros aspetos, o universo de fan tokens do clube - por 100 milhões de euros ao 'socios.com'."Chegámos a um acordo para a venda de 25 por cento do Barça Studios por 100 milhões de euros. Tínhamos autorização para 49 por cento, e fizemos por 25 com o 'socios.com'. O Barça Studios envolve NFT's [os fan tokens] e o metaverso do Barcelona. É uma venda definitiva, pelo que não a poderemos recuperar de maneira alguma. Mas é a chegada de um novo parceiro, o 'socios.com', que entra com 100 milhões de euros", explicou o catalão.Recorde-se que o Barcelona já cedeu um total de 25 por cento dos direitos televisivos ao grupo norte-americano Sixth Street, num negócio que deverá ter rendido, segundo a imprensa espanhola, um valor a rondar os 400 milhões de euros