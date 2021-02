Laporta: «Messi gera um terço das receitas do Barcelona»

Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, revelou que enviou uma mensagem de apoio a Messi depois de ver a manchete do 'El Mundo' sobre o "contrato faraónico" do argentino que está a "arruinar" os blaugrana e respondeu.





"A situação que o Barça vive não é provocada pelo Leo. Ele gera mais receitas do que gastos. Fizemos um estudo e ele gera cerca de um terço das receitas do clube", garantiu o dirigente que liderou os catalães entre 2003 e 2010.Laporta promete que, se for eleito, vai fazer de tudo para que o astro argentino continue na Catalunha. "É possível que fique. Sinto que ele está bem em Barcelona, quer ficar, mas que, para isso, precisa de confiar num bom projeto desportivo", atirou, acrescentando: "Temos de fazer todos os esforços para que esta bonita história continue. Se é possível? O desgoverno do clube não ajuda. Quando dizíamos que as eleições tinham de ser o mais rápido possível era para bem do Barcelona, para se fazer um proposta rapidamente."Por fim, Laporta, de 58 anos, respondeu à questão sobre se Messi manda ou não no clube. "Isso não acontece. Ele gosta é de jogar e de se divertir. Quer continuar a ganhar títulos e a quebrar recordes", concluiu.