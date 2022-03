Laporta nega "categoricamente" negociações com Haaland: «Só conversamos com clubes»

Erling Haaland continua nas bocas do Mundo, e depois de Xavi se ter reunido com o avançado nos últimos dias para o tentar convencer a assinar pelo Barcelona no mercado de verão, Laporta, presidente dos catalães, negou que tenham sido feitas quaisquer negociações: "isso é feito com o clube e não com o jogador"."No Barcelona não negociamos com o jogador. Quando tivermos de o fazer, vai ser com o Dortmund. Xavi não desmentiu as negociações mas eu nego-as categoricamente. Estamos a trabalhar em muitos jogadores que podem reforçar o plantel para a próxima temporada de acordo com as ideias do treinador, do diretor de futebol e do secretário técnico. Mas negociar com eles, nada. Nem reuniões nem negociações, nada", explicou o espanhol, que não adiantou nomes quando questionado acerca de possíveis reforços."Não quero falar disso porque qualquer coisa que diga vai fazer com que o preço suba, mas posso dizer que não negociámos com nenhum. Só negociamos com os clubes. Raiola? Tenho uma boa relação com ele, mas sabemos que não é o primeiro com quem precisamos de falar".O presidente dos catalães explicou ainda o porquê de achar normal que a maioria dos atletas se interesse pelo clube. "Vir para cá é atrativo porque a equipa está em construção e há jogadores muito jovens, com muito talento, com presente e futuro", concluiu.