Laporta traça plano para Cancelo e Félix: «Se continuarem a jogar assim...»

Joan Laporta concedeu, esta quinta-feira, uma entrevista à 'Catalunya Ràdio' onde deixou muitos elogios a João Félix e João Cancelo, assegurando que o plano do Barcelona passa por contratar em definitivo os dois internacionais portugueses caso estes continuem a render dentro de campo."Se continuarem a jogar assim deveremos fazer um esforço para contratá-los [em definitivo], mas tudo vai depender daquilo que Deco [diretor desportivo do Barcelona] disser. Eu quero sempre que os melhores jogadores fiquem connosco e, pessoalmente, o João Félix é um jogador que me agrada há muito tempo", frisou Laporta, antes de destacar a qualidade da equipa."No Barcelona temos jogadores muito competitivos. Temos uma equipa muito mais valorizada no mercado do que tínhamos quando cá chegámos. Os nossos objetivos claros são ganhar a LaLiga e tentar vencer a Liga dos Campeões", acrescentou.Recorde-se que João Félix e João Cancelo estão emprestados ao Barcelona até final da época, por Atlético Madrid