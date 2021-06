Laporta volta a pressionar Messi: «Resposta ajudaria em todos os sentidos»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, concedeu este domingo uma entrevista ao jornal espanhol 'La Vanguardia', onde aproveitou para falar sobre o estado em que o clube se encontrava quando chegou e os seus planos relacionados a contratações, revelando que espera reforçar a equipa com mais "três ou quatro jogadores". O espanhol, que elogiou Riqui Puig, deixou ainda uma mensagem a Messi, a incentivar, uma vez mais, a renovação do astro argentino, sublinhando o apoio que Aguero tem dado.





"Gostaria que o Messi nos dissesse que sim o mais rapidamente possível, ajudaria-nos em todos os sentidos", começou por dizer. "O Aguero ajuda-nos. Diz-lhe todos os dias para ficar. Está entusiasmado e agradeço pela ajuda, estamos em contacto dia sim, dia não".Quanto ao estado do clube à sua chegada, Laporta admite que ficou surpreendido pela negativa: "Estava pior do que esperava, não descarto fazer uma ação de responsabilidade social contra o antigo presidente. É preciso ser eficaz, é um processo que dura sete anos". O 'AS' sublinha ainda que o catalão afirmou, durante a entrevista, que o Barça tem uma despesa de 650 milhões de euros em salários e amortizações, e possui uma dívida que ascende aos 1.200 milhões.Apesar da discordância com Bartomeu, antigo responsável pelo clube, Laporta garante que a Superliga é um projeto que apoia, tal como fazia o ex-dirigente: "Se queremos que o futebol seja o mais atrativo e sustentável possível, temos de apostar nessa via".O presidente dos blaugrana terminou deixando elogios a Riqui Puig, numa mensagem que poderá ser interpretada como um 'aviso' a Ronald Koeman, que esteve com um pé de fora do Barça no final da época: "Para mim, é um jogador com uma qualidade extraordinária, estratégico para o clube pela sua maneira de jogar e de entender o jogo e a filosofia do clube. Que comece [a época] com o grupo, que ganhe um lugar, e que o treinador o deixe lá", rematou.