Man. City tem condição para contratar Messi e Guardiola até já deu um conselho ao argentino

Debaixo da lupa da UEFA, o Manchester City faz contas à vida para concretizar o sonho de garantir Messi. Os citizens são apontados como o destino mais provável do argentino que continua a não se apresentar ao serviço no Barcelona e insiste num braço de ferro com os blaugrana, mas os 700 milhões da cláusula do jogador tornam cada vez mais o negócio difícil. O 'Mundo Deportivo' garante mesmo esta terça-feira que o City só vai avançar caso a mudança de Messi para Inglaterra for feita a custo zero e não haja cláusula a pagar, evitando assim (mais) problemas com o fair-play financeiro.

O mesmo jornal dá conta que Pep Guardiola e Messi conversaram estes dias e o treinador tê-lo-à aconselhado a continuar nos catalães, face aos milhões que o Manchester City neste momento não está disposto a abrir mão.





«Messi está a levar a cabo a maior traição da história do futebol» «Messi está a levar a cabo a maior traição da história do futebol»

A carregar o vídeo ...

Recorde-se que ontem a imprensa espanhola avançava que Messi teria à sua espera em Inglaterra um contrato válido por cinco temporadas, três das quais ao serviço dos ingleses de Manchester e, a partir de 2023/24, no New York City, com um salário de 100 milhões de euros anuais brutos. O prémio de assinatura de Messi seria de 250 milhões de euros, pagos daqui a três anos, aquando da saída para a MLS.