Marc Márquez: «Messi não deixou o Barcelona apenas por motivos económicos»

Marc Márquez comentou a saída de Lionel Messi do Barcelona, no final do GP da Estíria, no qual o espanhol, que ainda recupera da lesão no braço, terminou no 8.º lugar. O piloto da Honda, confesso adepto do Barcelona, considera que o adeus do argentino aos catalães é uma enorme perda também para a própria Liga espanhola.





"Assisti, antes de vir, à conferência de imprensa e a verdade é que lhe agradecemos por tudo o que fez os catalães desfrutarem. Os merengues [n.d.r.: adeptos do Real Madrid] sofreram muito. Ele está de saída do Barça, mas quem perde é a La Liga, também porque Sergio Ramos saiu do Real Madrid. Foi um espetáculo vê-lo jogar na defesa. É uma deceção, porque queremos ter sempre uma Liga de alto nível no nosso país. Quanto a Messi vou continuar a assistir a todos os jogos que puder por onde ele for, porque é um espetáculo vê-lo jogar e gosto de futebol. Além de ser um culé, também gosto do espectáculo e tenho de lhe agradecer por tudo o que deu aos adeptos do Barcelona", começou por dizer.Questionado com o facto de Messi não se ter oferecido para jogar a custo zero, uma vez que disse querer tanto ficar no clube, como Márquez sugeriu à Honda no ano passado quando se lesionou, o espanhol foi taxativo."Mas eu não corri. Eu não sei. Se os jornalistas e os comentadores peritos em futebol não sabem exatamente os detalhes da operação e o que aconteceu com o ex-presidente ou o atual presidente... São coisas que fogem do controlo e nunca se sabe. Ele teve os seus motivos. Penso que não sejam só económicos, porque se é só isso não é o mais importante. É a minha opinião e já aconteceu. Pessoalmente agradeço-lhe como culé", vincou Márquez.