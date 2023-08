'Marca' avança que João Félix não entra nos planos do Barcelona para substituir Dembélé

Com a iminente saída de Ousmane Dembélé para o PSG, o Barcelona já está de olho num substituto para o internacional francês no ataque.O nome de João Félix foi um dos que tem sido associado ao clube espanhol - o 'Sport' dizia mesmo que a saída do jogador gaulês podia levar à chegada do internacional português - mas, segundo a 'Marca', o avançado luso não tem o perfil que Xavi Hernández procura. O mesmo se pode dizer de Yannick Carrasco, que não é visto como hipótese para reforçar os catalães.Em sentido contrário, Bernardo Silva é um jogador que agrada os responsáveis e o treinador do Barcelona, mas uma eventual transferência não deverá estar nos planos do Manchester City para já, de acordo com a mesma fonte, depois de já ter visto Gundogan sair para o emblema da Catalunha.