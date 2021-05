Messi já recebeu uma oferta para renovar pelo Barcelona

De acordo com o canal de televisão catalão 'TV3', Joan Laporta já terá enviado a Messi a oferta de renovação de contrato no Barcelona.





Segundo a mesma fonte, a proposta poderá envolver três fases: numa primeira, mais dois anos de contrato ao serviço da equipa catalã, onde, caso se confirmem rumores recentes, irá jogar ao lado do seu compatriota Sergio Agüero . Posteriormente, iria jogar na MLS, mas enquanto embaixador blaugrana na liga norte-americana. Numa última, o astro argentino voltaria a Espanha para desempenhar funções na equipa técnica do Barça, na área do futebol.Messi ainda não respondeu à oferta, uma vez que, afirma a 'TV3', "aguarda pela conferência de imprensa marcada para esta sexta-feira às 12:00, onde o presidente do clube falará acerca do projeto desportivo" e, segundo se especula em Espanha, "sobre a renovação do jogador argentino".Recorde-se que Messi tem estado ligado a muitos rumores relativos à saída da equipa espanhola, uma vez que a sua relação com o presidente e com Ronald Koeman aparenta não ser a melhor.