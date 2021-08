Messi marca conferência de imprensa para se despedir do Barcelona

Lionel Messi vai despedir-se do Barcelona este domingo, em conferência de imprensa marcada para as 12 horas (11 horas em Portugal Continental), em Camp Nou.





O avançado argentino, de 34 anos, vai assim falar pela primeira vez desde que foi anunciada a sua saída dos catalães, na quinta-feira, ele que estará "abatido" por este o desfecho , de acordo com a imprensa espanhola. Messi queria continuar no clube, como Joan Laporta adiantou, mas tal não foi possível.O astro está assim livre para assinar por qualquer clube, com o PSG a ser apontado como o destino mais provável para o argentino prosseguir a carreira.