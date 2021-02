Messi 'responde à polémica' e faz isto contra o Athletic Bilbao: veja o golaço do argentino

No dia em que foi revelado o "contrato faraónico" assinado por Messi com o Barcelona em 2017, o craque argentino decidiu 'justificar' o investimento... dentro das quatro linhas. No duelo com o Athletic Bilbao, o camisola '10' do Barcelona abriu o ativo aos 20 minutos de jogo na cobrança de um livre direto 'sem espinhas'.





Os defesas bascos bem tentaram tapar a baliza mas não conseguiram evitar mais uma obra de arte de La Pulga. Ora veja: