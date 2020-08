Messi tomou a decisão com o apoio da mulher: «Dói-me a alma mas terminou um ciclo»

Messi tomou a decisão de sair do Barcelona com o apoio da mulher e já terá escolhido o próximo destino. Quem o diz é o jornal diário argentino 'La Nacion', citando uma fonte que será amiga e Messi e a quem o craque terá confessado o que queria fazer.





"Tomei a decisão de deixar o Barcelona com Antonela. Dói-me a alma mas é isto. Terminou um ciclo", terá dito Messi."Vou falar com Pep [Guardiola] para ver as possibilidades do Manchester City . O futebol lá é espetacular e adapta-se ao que quero", terá referido ainda Messi ao amigo.Na terça-feira, Messi comunicou ao Barcelona a sua intenção de deixar o clube catalão, após uma ligação de sucesso com 20 anos.