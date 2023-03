Nem os 2 mil euros do preço assustaram: camisola que Barcelona lançou com Rosalía já esgotou

Nem 24 horas foram necessárias para que a camisola mais cara da edição limitada que une Barcelona e a Rosalía - e criada para o 'El Clásico' do próximo domingo - esgotasse. O modelo, com apenas 22 unidades disponíveis, contava com o logótipo do álbum da espanhola 'Motomami' assim como com autógrafos de jogadores das equipas femininas e masculinas de futebol e tinha um preço... de 1.999,99€.Ainda assim, estão disponíveis na loja oficial do Barcelona várias peças da colaboração especial entre o clube e a artista com preços a rondar que vão dos 399 euros aos 1.399.Recorde-se que o jogo com o Real Madrid está agendado para domingo, às 20 horas.