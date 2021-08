O adeus da mulher de Messi a Barcelona : «O que não nos mata torna-nos mais forte»

Antonela Roccuzzo recorreu às redes sociais para se despedir do Barcelona. Horas depois de Lionel Messi ter dito o adeus aos catalães, a mulher do craque argentino sublinhou as "marcas" de todos os anos vividos no clube.





"Que difícil resumir em poucas linhas todos estes anos vividos! Tantas emoções que deixaram marcas para sempre nas nossas vidas. Mas como diz o ditado, o que não nos mata torna-nos mais fortes! Com a família como base vamos a jogo outra vez, mais fortes do que nunca... Vamos juntos onde quer que seja, mas sempre para a frente!!! Amo-te meu amor", pode ler-se.