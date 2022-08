O pedido invulgar de Lewandowski que apanhou de surpresa os responsáveis do Barcelona

Robert Lewandowski foi esta sexta-feira apresentado no Barcelona , numa conferência de imprensa que contou, tal como revela o 'Sport', com um pedido expresso do avançado polaco que apanhou de surpresa os responsáveis catalães.É que Lewandowski compareceu à conferência de imprensa habitual, onde respondeu às perguntas colocadas pela imprensa nacional e internacional, mas pediu para, posteriormente, ter algum tempo exclusivamente para falar com os meios de comunicação social do seu país - entre 30 a 40, segundo a mesma fonte -, com os quais esteve à conversa durante mais de 20 minutos.Lewandowski, recorde-se, custou aos cofres do Barcelona 45 milhões de euros no imediato mais 5 M€ por objetivos, e chega à Catalunha após oito temporadas ao serviço do Bayern Munique.