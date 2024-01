«O público continua a brindar João Félix a cada detalhe inútil que realiza em campo...»

O Barcelona sofreu este sábado uma derrota pesada frente ao Villarreal (3-5) , em casa, numa exibição que a imprensa espanhola analisou ao pormenor e na qual considerou que João Félix e João Cancelo não estiveram ao nível habitual. O lateral - que até assumiu ter feito os piores 45 minutos da carreira - foi o principal responsável pelo segundo golo do submarino amarelo e não escapou às críticas."Aos 53 minutos, Cancelo, que jogou condicionado da perna esquerda e não corria de maneira normal, tentou controlar uma bola aparentemente fácil e acabou por acertar-lhe mal, facilitando a tarefa de Akhomach, que marcou o segundo golo do Villarreal", pode ler-se no 'AS', que também não poupa João Félix. "Pela esquerda, foi a enésima tentativa de adaptar João Félix. O português voltou a ser um jogador transparente, apesar de o público de Montjuic o brindar a cada detalhe inútil que realiza em campo. Muito prémio para muito pouca produção".Já a 'Marca', destaca também a má abordagem de Cancelo no lance que ditou o tento de Akhomach. "Esteve muito mal no segundo golo do Villarreal ao não conseguir controlar nem despachar a bola. O adversário aproveitou a falha e aumentou a vantagem. [Cancelo] Pediu desculpa depois do erro", refere aquele jornal.Refira-se que Gonçalo Guedes, que deixou o Benfica para rumar ao Villarreal, foi um dos principais destaques da partida. O avançado português foi lançado por Marcelino aos 58 minutos e ainda teve tempo de contribuir com um golo e uma assistência.