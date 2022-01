Onde anda Dembélé? Francês não aparece no treino do Barcelona mas há explicação

O ambiente continua quente entre Barcelona e Dembélé numa semana em que o emblema blaugrana abriu "imediatamente" a porta da saída ao francês e teve rápida resposta . Facto é que o extremo não apareceu este domingo na Ciutat Esportiva Joan Gamper para treinar e rapidamente se gerou um 'sururu' na imprensa da Catalunha sobre o paradeiro do jogador, logo acalmado com as explicações oficiais (e curtas) do Barça.Segundo o clube, Ousmane Dembélé sofre de uma "indisposição gástrica" e daí ter falhado o treino desta manhã. Além do mais, o francês já não faz parte das opções de Xavi desde o braço de ferro que se gerou com a sua situação contratual.