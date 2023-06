Pai confirma que Messi quer voltar ao Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após ter reunido com Joan Laporta , presidente do Barcelona, Jorge Messi falou esta segunda-feira de manhã sobre o futuro de Leo Messi, garantindo que o filho pretende regressar à Catalunha."Messi quer voltar ao Barcelona e eu gostaria muito que voltasse. É uma opinião. Se confio que ele possa regressar? Sim", referiu o pai do avançado argentino, citado pelo 'Sport'.A reunião entre Jorge Messi e Joan Laporta durou cerca de 40 minutos, segundo a mesma fonte.