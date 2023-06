Presidente do Barcelona reúne-se com o pai de Messi

EXCLUSIVA



Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

Joan Laporta reuniu-se esta segunda-feira de manhã em sua casa com Jorge Messi, pai de Leo Messi, para tratar do possível regresso do internacional argentino ao Barcelona, conforme se pode no vídeo publicado pelo jornalista espanhol Toni Juanmartí.Recorde-se que Messi vai deixar o PSG no final da época e, nas últimas semanas, tem vindo a ser falado de um eventual regresso à Catalunha. Para além dos catalães, o futuro do avançado, de 35 anos, também pode passar pelos sauditas do Al Hilal.