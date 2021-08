Piqué e a saída de Messi do Barcelona: «Vamos perder a magia no ataque»

O Barcelona derrotou este domingo a Juventus e venceu a 56.ª edição do Troféu Joan Gamper, conquistando assim o primeiro título após a saída de Lionel Messi. No final do encontro, Gerard Piqué, defesa central e um dos capitães de equipa, voltou a lamentar o desfecho das negociações entre o clube e o craque argentino.





"Perdemos o melhor jogador da história. Isso magoou-nos e também lhe doeu. Não sei a história toda, as duas partes disseram que foi uma questão de números... A gestão feita nos últimos anos também não ajudou, mas a história mostra que vamos levantar-nos", começou por referir Piqué, admitindo ainda que a saída de Messi afetou o plantel."Sinceramente, a equipa estava um pouco abalada com a saída do Messi. Sobretudo aqueles que partilharam o balneário com ele durante tantos anos. Vamos perder a magia no ataque, ele dava-nos muitos golos e assistências", referiu."Temos de seguir em frente e os adeptos esperam muito de nós. As pessoas querem muito vir ao estádio e temos de animá-las. Temos de começar a ganhar e dar-lhes coisas boas. Precisamos dos adeptos connosco. Somos o Barça e, apesar de perdermos o Messi, vamos ter opções", concluiu Piqué.