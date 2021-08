há 1 horas 19:52

Barcelona-Juventus com Cristiano Ronaldo... mas sem Messi

Boa tarde! Seja bem-vindo ao direto do Barcelona-Juventus, na 56.ª edição do Troféu Joan Gamper. É a primeira vez que os catalães entram em campo após o anúncio da saída de Lionel Messi.



O astro argentino não poderá, por isso, voltar a encontrar-se com o português Cristiano Ronaldo, que foi convocado por Massimiliano Allegri para esta partida. O pontapé de saída dá-se às 20h30 no estádio Estadio Johan Cruyff, no centro de treinos do Barcelona, e Record leva até si todas as incidências. Fique por aí!