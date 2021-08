A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Barcelona ainda estão em choque após ser anunciada a saída definitiva de Lionel Messi, mas este domingo manifestaram o seu carinho pelo craque argentino. Ao minuto 10 do jogo particular com a Juventus , no Troféu Joan Gamper, Messi recebeu uma enorme ovação e os adeptos presentes entoaram o seu nome. [Vídeo: Twitter]