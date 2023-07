Piqué: «No último ano e meio no Barcelona não recebi porque nem joguei...»

Gerard Piqué pendurou as chuteiras em novembro do ano passado depois de uma carreira de mais de 20 anos e, apesar da ligação próxima que mantém aos relvados, referiu que atualmente... prefere não praticar desporto."Prefiro não comer do que praticar desporto. Agora preciso de me desligar até o corpo voltar a pedir que faça desporto. Prefiro comer menos, mas estou bem. A minha filosofia é fazer aquilo que me apetece", começou por referir o antigo jogador, agora com 36 anos, no programa 'El Larguero'.O ex-central espanhol, que nos derradeiros meses da carreira não foi aposta regular no Barcelona, revelou que não recebeu salário no "último ano e meio" em que representou os blaugrana: "No dia em que saí, decidimos que tínhamos de resolver tudo. O clube não me deve nada. No último ano e meio não recebi porque nem joguei... Mas foi uma decisão minha. Ninguém me deve nada e não perdoei dinheiro a ninguém, recebi até ao dia em que deixei de jogar".No entanto, e apesar de já não pisar os relvados para jogar, Piqué garante que há algo - relacionado com o Real Madrid - que não mudou: "Vejo o Real Madrid como uma rivalidade que fazia todo o sentido quando era jogador. Agora, continuo a querer que percam sempre, mas não estou no dia a dia a ver se estão bem, se são favoritos... Competem sempre muito bem. Mas só continuo a seguir o Barcelona, o Andorra [FC, clube do qual é dono] e a Kings League [competição que organiza]", rematou.