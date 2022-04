Piqué tramado por novos áudios: da 'dupla' subida do Andorra ao pedido de grupo fácil a Rubiales

Piqué dio el primer paso el 16 de julio: “Rubi, era preguntarte tema de la plaza de Segunda B del Reus, que se ve que baja y queda libre y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprarla quien quiera, etc.”https://t.co/MCad2dzikh pic.twitter.com/yCoLDScax8 — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

Quando se pensava que a polémica dos áudios das conversas entre Gerard Piqué e Luis Rubiales não passaria daquilo que já foi mostrado , o jornal 'El Confidencial' trouxe de novo o tema à ordem do dia e com mais dados que prometem dar que falar. Agora a envolver o FC Andorra, a equipa que o defesa do Barcelona adquiriu em 2018. Nos áudios divulgados é possível ouvir-se Piqué a questionar Rubiales sobre o processo de substituição do Reus na Segunda B - que viria mesmo ser ocupado pelo Andorra -, mas também a pedir para que o sorteio do campeonato atribuísse um grupo fácil à sua equipa."Rubi, queria perguntar-te em relação à questão do lugar na Segunda B do Reus. Vão descer e fica livre e saiu um comunicado a dizer que em três dias há um prazo para tratar de comprá-la, etc", podia ouvir-se no referido áudio, datado de 16 de julho de 2019. Nele não é detalhado mais nenhum pormenor sobre o processo, mas a verdade é que o Andorra ficou mesmo com a vaga, isto apesar da contestação dos outros clubes que estavam interessados.Na altura os emblemas da Tercera (quarto escalão) contestavam essencialmente o facto do Andorra saltar diretamente das divisões regionais para a Segunda B. Algo que a RFEF explicou com base no regulamento, que dava primazia aos candidatos da mesma federação do Reus (a Catalã).Garantida a vaga, e a subida de dois escalões de uma vez só, Piqué tratou também de procurar um sorteio melhor para a sua equipa. "Se puderes evitar colocar-nos no grupo dos catalães, melhor. São sempre os que têm mais nível dos 4 do grupo", disse o defesa, que em seguida recebeu a resposta negativa de Rubiales, a apontar pelo aspeto da territorialidade. "Sim, imagino, mas ao estarmos no cu do Mundo, como os das Baleares, imagino que colocar-nos num grupo ou noutro não muda muito. Além disso, se fazes grupos de 10, o mais normal é que haja 10 catalães, assim que podíamos sair dali e ir para a outro subgrupo".Rubiales admitiu que iria ter em conta a sugestão, antes de Piqué tentar, de novo, afastar a sua equipa de uma região catalã. "Vou ter isso em conta. Quer dizer, para vocês não importa onde vão jogar? Mesmo que tenham de viajar mais de avião. O mais normal seria que ficassem com alguns catalães, mas é bom saber que podem ter alguma mobilidade", contestou o líder federativo. Piqué apontou também a Andaluzia e aí Rubiales 'despertou'."Estás a imaginar o Marbella ir a Andorra? Matavam-me!", atirou, antes de lançar a proposta de colocar seis catalães num grupo e misturá-los com equipas da Comunidade Valenciana e Ilhas Baleares. Piqué não gostou. "C...! Isso era um crime! Isso não aceitamos. É que essa é a região mais complicada. Por isso te digo que, por de certa forma não estarmos em Espanha, tens a liberdade de mandá-los para o c... mesmo que seja a Andaluzia. Mas La Rioja, Navarra, Aragón ou País Basco seriam mais aceitáveis. Essa seria a melhor zona para nós", confessou o defesa do Barcelona.Apesar da petição expressa de Piqué, a verdade é que Rubiales acabou por não aceder ao que lhe foi solicitado. O Andorra ficou num subgrupo com nove equipas catalãs - Nàstic, Barcelona B, Llagostera, Cornellà, Badalona, Lleida, Espanyol B, L'Hospitalet, Prat e Olot. Já o subgrupo B ficou com equipas da Comunidade Valenciana e Ilhas Baleares, tal como Piqué desejava... para o seu Andorra.Nessa época, refira-se, a equipa andorrana terminou em 9.º, antes de na seguinte ficar em 3.º e ascender ao terceiro escalão, a Primera División RFEF.