Renato Sanches gera dúvidas no Barcelona: nem todos querem contratação do português

Renato Sanches foi apontado pelo 'AS' como plano B do Barcelona caso não seja possível contratar Saúl ao Atlético Madrid, mas esta segunda-feira o diário desportivo espanhol revela que o nome do médio internacional português está a gerar divergências entre os responsáveis do emblema catalão.





"A opção de vestir Renato com a camisola blaugrana gerou um debate interno na secretaria técnicado Barcelona entre os que consideram que o jogador é uma grande oportunidade de mercado e os que desconfiam do seu rendimento quando esteve em equipas de grande exigência competitiva", escreve o 'AS', apontando em seguida os argumentos dos dois lados da 'barricada'.Os primeiros, favoráveis à contratação do médio português, "destacam a época no Lille com a conquista da liga francesa e o Europeu", e também "apontam à opção de contratar Renato Sanches com um empréstimo de opção de compra". Já entre os 'críticos', "permanece a memória da experiência frustrante no Bayern Munique há quatro anos e outras opções são mais valorizadas".Aos 23, Renato Sanches, formado no Benfica, tem contrato com o Lille até junho de 2023 e está avalidado em 30 M€, segundo o portal 'Transfermarkt'