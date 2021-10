Revelados os valores astronómicos das cláusulas que agravaram a crise financeira do Barcelona

A grave crise financeira do Barcelona parece não ter fim, e depois de terem sido revelados os moldes da contratação de Griezmann em 2019, a rádio 'RAC1' teve agora acesso ao contrato de dois jogadores que foram mantidos no anonimato, mas que têm o estatuto de "titulares regulares", e que durante o mandato de Bartomeu, antigo presidente blaugrana, renovaram pelos catalães.





De acordo com a mesma fonte, estes contratos contemplam alguns valores que, a longo prazo, explicam o momento frágil da formação de Ronald Koeman: desde prémios de onze milhões de euros "por jogar pelo menos metade dos jogos de uma temporada, mais um milhão e duzentos mil euros por ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões, ou três milhões e seiscentos mil como prémio em caso da conquista do triplete". A estação de rádio espanhola garante ainda que a percentagem de 50 por cento das partidas foi reduzido, e chegou mesmo a estar nos 35 por cento para ganhar 11 M€.Para além disto, há ainda uma cláusula de lealdade. O facto de um atleta cumprir todo o tempo de contrato sem abandonar o clube rende um total de 15 M€, em três parcelas distribuídas por cada temporada.A 'RAC1' acrescenta ainda que alguns jogadores têm acesso a um token no final da época, equivalente a um valor de 13,5 M€.