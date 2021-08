"Reviravolta radical" nas negociações entre Barcelona e Messi: «Nunca esteve mais longe de renovar»

"As negociações, que pareciam resolvidas há poucos dias, chegaram a um ponto sem retorno que parece impossível de resolver. O argentino está, neste momento, mais longe do que nunca de renovar pelo Barcelona e Joan Laporta [presidente do clube catalão] conhece e assume esta situação". É desta forma que o jornal 'Marca' avança, esta quinta-feira, com a notícia da "reviravolta radical" nas negociações entre o Barça e Lionel Messi para um novo contrato do avançado argentino.



O jornal espanhol explica que os dirigentes do clube catalão estiveram hoje reunidos com os representantes de Messi, num almoço que mais parecia um "jogo de bola" e que após o encontro "a bola não entrou". "Messi nunca esteve mais longe de renovar com o Barcelona do que hoje", reitera a 'Marca'.



Recorde-se que o avançado, de 34 anos, terminou contrato com o Barcelona e, já depois de ter conquistado a Copa América pela Argentina, Messi tem estado em conversações com os catalães mas as negociações têm vindo a 'arrastar-se'. O emblema culé tem tentado a grande custo 'contornar' vários impedimentos de ordem financeira e apresentou, inclusive, uma proposta aos capitães para cortar salários no plantel.