Ronaldinho aprova Raphinha no Barcelona: «Tem muita qualidade e encaixaria muito bem»

Ronaldinho confessou que gostaria de ver Raphinha, ex-Sporting, com a camisola do Barcelona . O brasileiro falou ainda, citado pela 'Marca', sobre o potencial de Pedri e Haaland, e revelou que ficou "surpreendido" com a saída de Messi para o PSG."Gostaria muito que [Raphinha] viesse, tem muita qualidade, encaixaria muito bem no futebol espanhol pelas suas caraterísticas", começou por dizer o antigo craque canarinho, antes de abordar a saída de Messi dos catalães e o potencial de Pedri."Para mim, foi uma surpresa quando [Messi] saiu do Barça. É um grande amigo e o importante é que esteja bem e feliz. Pedri? Oxalá marque uma nova era. Tem muita qualidade e está a demonstrá-lo".Questionado sobre o futuro de Haaland, Ronaldinho garante não saber o que o norueguês pensa. "É difícil dizer o que eu faria. Cada um tem os seus sonhos, eu tive a felicidade de realizar os meus, que era jogar no Barcelona e em outras grandes equipas. Não sei o que pensa ele. A LaLiga e o Barça são dois sítios pelos quais todos os jogadores gostariam de passar um dia", terminou.