Ruinoso: Barcelona já perdeu mais de 30 milhões em cláusulas e rescisões de treinadores

A crise financeira do Barcelona parece não ter fim. O 'As' avança que em menos de duas temporadas, desde o despedimento de Ernesto Valverde, os catalães já perderam mais de 30 milhões de euros entre cláusulas e rescisões de contratos com treinadores, num cenário em que até Xavi... já 'contribui'.Valverde foi demitido em janeiro de 2020 devido a uma sequência de maus resultados, algo que custou cerca de 11 milhões de euros ao clube. Setién, o seu sucessor, não resistiu à histórica derrota por 8-2 frente ao Bayern Munique para a Liga dos Campeões, e os blaugrana ainda lhe devem, segundo o diário espanhol, quatro milhões.Mais recentemente, o despedimento de Ronald Koeman deverá custar cerca de 13 M€ ao Barça, e o holandês parece estar intransigente quanto às negociações, não querendo deixar escapar um cêntimo De resto, o 'As' adianta que Xavi pagará do seu próprio bolso os cinco milhões da sua saída do Al Sadd, mas avança que o espanhol deverá tentar incluir uma compensação no seu contrato com os blaugrana.No total, o Barcelona já deixou 'escapar', desde janeiro de 2020, cerca de 33 milhões de euros com treinadores.