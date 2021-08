Saída de Messi provoca despedimento no Barcelona

A saída de Lionel Messi continua a mexer com os quadros do Barcelona, e desta vez teve impacto na estrutura do clube. É que Pepe Costa, que desempenhava tarefas administrativas para os jogadores e grande amigo do argentino, foi despedido pelos catalães depois de o avançado ter abandonado o emblema espanhol.





A "eterna sombra" de Messi, como apelida o 'AS', acabou, ao longo do tempo, por negligenciar os restantes jogadores, ao ponto de se ter tornado uma espécie de "secretário pessoal" do argentino. Pepe tinha contrato com os blaugrana até junho deste ano, e o clube terá esperado pela definição do contrato de Messi para decidir se renovava o seu vínculo.Messi e Pepe Costa deverão agora reencontrar-se em Paris, uma vez que o filho do espanhol desempenha funções semelhantes ao pai, estando encarregue das tarefas administrativas de outra estrela do PSG, Neymar.