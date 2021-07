Tebas garante que não vai perdoar desvios aos "limites salariais" na inscrição de Messi

Javier Tebas, presidente da La Liga, garantiu esta quarta-feira, que não vai perdoar qualquer desvio do "limite salarial" na inscrição de Lionel Messi. O espanhol acredita "firmemente" que o astro argentino quer ficar no Barcelona, e frisou que "acha difícil" que Manchester City ou PSG tenham feito propostas pelo avançado, uma vez que teria de ser com ajuda de "doping financeiro".





"Não farei 'vista grossa' com Messi, é impossível. Há aqui muitos trabalhadores e é preciso haver controlo económico. É um direito dos clubes, e há que salvaguardar a integridade da La Liga" referiu em conversa com o canal de YouTube "Ramón Álvarez de Mon", destacando a situação dos blaugrana como "algo que é preciso analisar bem": "É preciso analisar as contas do Barça. Se mandam embora jogadores por motivos económicos, mas depois ficam com Messi e trazem outros jogadores... é preciso analisar bem esse planeamento".Tebas refere ainda que acredita que o astro argentino quer ficar no Barcelona, afirmando que acha difícil que, até ao dia de hoje, haja alguma oferta: "A única coisa que posso fazer é dar a minha opinião, e acho difícil que Manchester City ou PSG tenham feito propostas. Acredito plenamente que o jogador quer ficar no Barcelona. Muitas vezes temos de falar com agentes e com jogadores porque desconhecem a situação do controlo económico, ou porque não acreditam nos clubes, ou porque acham que os estão a enganar. Foi preciso explicar isto nos últimos anos", rematou.