«Teima em não aproveitar oportunidade»: imprensa espanhola sentencia João Félix

Xavi deixou bem evidente o desagrado pela atitude do Barcelona no jogo com o Almería (3-2) , com a imprensa espanhola a dar esta quinta-feira mais alguns pormenores. O "Mundo Deportivo" fala do duro "puxão de orelhas" ao intervalo do encontro e o 'As' foca-se na atitude de João Félix, considerando que o jogador português já "está sob suspeita".Xavi decidiu tirar João Félix logo ao intervalo da partida e a gota de água - segundo adiantou a imprensa espanhola logo após o encontro - terá sido o lance do primeiro golo do adversário, marcado por Leo Baptistão. Em causa o facto do português não ter pressionado o portador da bola depois de ter tentado ganhá-la numa disputa aérea, isto quando, curiosamente, Alejandro Balde também estava ali ao lado perto de quem tinha o esférico.Hoje o 'As' escreve que João Félix não poderia "ter encontrado melhor habitat para progredir", já que no Barcelona tem um "presidente que o adora, um treinador que lhe deu todas as oportunidades do mundo e uns adeptos que o receberam de braços abertos". Contudo, frisa que o internacional português persiste "em não aproveitar esta nova oportunidade na carreira".O diário de Madrid acrescenta que Xavi o retirou ao intervalo, farto de o sentir "invisível durante toda a primeira parte" e termina: "Para o seu lugar entrou Ferran Torres, que em três minutos fez mais que João Félix em toda a primeira parte".