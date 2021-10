Umtiti confessa lágrimas em reunião com Laporta: «Foi tudo muito intenso para mim»

Samuel Umtiti confirmou, em entrevista ao 'Mundo Deportivo', que chorou na reunião com Laporta no passado mês de agosto. O central dos catalães revelou que teve uma conversa "muito importante" com o presidente e que alguns dos assuntos abordados foram "muito intensos", fazendo com que o defesa não segurasse as lágrimas.





"Conversámos, sim. Precisava de falar e de dizer as coisas claramente. Disse ao presidente que estou bem, que estou em pleno, que quero ajudar o clube e a equipa. Serviu para esclarecer tudo, eram as únicas coisas que queria dizer".Questionado acerca do que fez para Laporta mudar de ideias quanto à sua utilização, Umtiti garante que apenas disse a verdade. "Disse-lhe que estava a treinar de forma muito intensa e que estava tudo a correr bem. Ele conhecia-me quando cheguei ao Barcelona, ele sabia que eu fazia bons jogos. Disse-me: 'Samu, se estiveres bem, tens de o mostrar. Assim vais ter oportunidades'".O gaulês, que já esteve no radar do Benfica , confessou ainda que não conseguiu segurar as lágrimas durante a reunião. "Chorei, sim. Conversámos sobre assuntos muito difíceis e foi tudo muito intenso para mim. Sou uma pessoa que não fala muito, mas se digo algo, digo-o com o coração. Foi o que aconteceu".Recorde-se que no último jogo dos blaugrana, a vitória sobre o Valencia (3-1) , Umtiti voltou a ser suplente não utilizado.