'Vice' do Barcelona descarta Haaland... para já: «Há que recuperar uma casa em ruínas»

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, confirmou este domingo que é muito provável que os catalães não façam qualquer investida no mercado de inverno, muito menos por Haaland. O espanhol colocou as culpas na "gestão nefasta" da anterior direção e garantiu que o clube mantém a confiança no atual treinador, Ronald Koeman.





"Prefiro reger-me pelo princípio da prudência. Vimos de uma situação de crise económica enorme, é preciso prudência. A situação de Haaland? Por agora, não. Daqui a um ano veremos qual a situação em que estamos e se podemos contratar. Primeiro, há que recuperar uma casa que está em ruínas", começou por dizer ao 'Mundo Deportivo'.E prosseguiu. "Centremo-nos primeiro em fortificar esta casa, mas sem perder de vista que queremos contar com os melhores, e Haaland é um dos melhores do mundo".Confrontado com a gestão do antigo presidente dos catalães, Bartomeu, Yuste foi breve. "A única coisa que fazia aumentar a dívida era comprar jogadores sem saber se podia pagar. Foi por isso que nos deparámos com esta massa salarial".O vice-presidente blaugrana reforçou ainda a boa relação que mantém com Ronald Koeman, lembrando que o treinador holandês é uma "grande pessoa, muito clara e afável"."A fase de entendimento entre presidente e treinador demora sempre algum tempo, mas ultimamente as coisas estão cada vez melhores. As coisas que Koeman nos diz não são desculpas. Por exemplo, diz que não pode jogar em 4-3-3 porque não tem extremos, estão lesionados. Mais do que alguém que apoia o Ronald, sou alguém que vai até à morte com o treinador que há. Já nos reunimos com os capitães e dissemos-lhes que acreditamos em Koeman".Questionado sobre a possibilidade de Xavi vir a substituir o holandês no comando técnico, Yuste não comentou. "Tenho uma relação muito boa com o Xavi. Se gosto dele ou não? Gosto do Koeman, que é o treinador. Se Xavi está preparado ou não? Não sei", concluiu.