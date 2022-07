Xavi após clássico: «Ganhar é o menos, mas ganhar ao Real Madrid encanta-nos...»

Xavi, treinador do Barcelona, elogiou este domingo a exibição dos catalães na vitória no 'El Clásico' de pré-temporada (1-0) frente ao Real Madrid, frisando que ficou com "boas sensações" e destacando a superioridade da sua equipa."Estou contente, saio com boas sensações. Ganhar é o menos, mas encanta-nos ganhar ao Real Madrid. A primeira parte foi excelente, a segunda já nem tanto. Vejo a equipa bem fisicamente. Fomos melhores que eles. Estou satisfeito além do resultado. Estamos a dar esperança aos adeptos, e para nós é uma vitória importante".Questionado acerca da estreia de Lewandowski, o espanhol elogiou um jogador que "vai marcar golos". "É um craque mundial. Fez golos em toda a sua carreira e vai continuar a marcá-los. Destacaria a humildade com que chegou e a forma como se adaptou. Faz-nos melhores, a mim como treinador e aos jogadores".O técnico blaugrana aproveitou ainda para deixar um aviso a Frenkie de Jong, médio holandês que continua com futuro incerto no plantel. "Eu não mando mensagens. Já falei com ele, valorizo-o muito. Para mim é um jogador fundamental, mas primeiro está a situação económica e o fairplay", concluiu.O Barcelona volta à ação na quarta-feira, dia 27, no duelo com a Juventus.