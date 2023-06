Xavi descarta regresso de Neymar ao Barcelona: «Temos outras prioridades»

O nome de Neymar foi nos últimos dias apontado ao Barcelona mas Xavi, treinador da formação catalã, não está a contar com o regresso do avançado brasileiro do PSG aos blaugrana."É uma surpresa isso que se diz do Neymar", começou por dizer o antigo futebolista, numa entrevista ao canal 'Jijantes'. "Em teoria não está na planificação. Gosto muito dele mas há outras prioridades. O departamento desportivo sabe quais são os nomes."Sobre o amigo Lionel Messi, que acabou por rumar ao Inter Miami depois de terminar o contrato com o PSG, Xavi diz ter notado "uma mudança nas últimas semanas". "Muitas vezes não nos colocamos no lugar dos outros, falta-nos empatia. Ser Leo Messi não deve ser fácil. Nunca tem tranquilidade e tem de ser um 10 em tudo", explicou, acrescentando, depois, os motivos por que o craque argentino não voltou ao Barça. "Cria-se a expectativa porque falámos os dois, falámos muito. Criou-se expectativa em toda a gente, nele, em mim e no clube. Mas as circunstâncias não permitiram que acontecesse. Podes querer algo e depois não acontecer. Ele quis baixar o nível de pressão e de tensão. Quer uma vida mais tranquila."