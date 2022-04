Xavi e a 'fatídica' derrota frente ao Eint. Frankfurt: «Sentimo-nos roubados em nossa casa»

Xavi voltou a lamentar a eliminação do Barcelona da Liga Europa diante do Eintracht Frankfurt, e aproveitou, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo em atraso da 31.ª jornada da LaLiga frente ao Cadiz, para fazer referência aos cerca de 30 mil adeptos alemães que marcaram presença em Camp Nou.Questionado sobre se já tinha recebido explicações sobre a 'invasão', Xavi garantiu que o incidente se tratou de um "erro". "Suponho que as darão [explicações]. Sei que estavam à procura delas. Foi um erro do clube, está claro. Suponho que nos explicarão. O que está claro é que não pode voltar a acontecer. Condicionou-nos muito".O técnico espanhol frisou que o Barcelona, apesar de abalado animicamente, está "preparado para competir". "Foi duro, um grande golpe. Espero que o público esteja com a equipa amanhã, sentimos a falta deles. Sempre estiveram connosco. [Contra o Eint. Frankfurt] Tudo começou mal. Tiraram-nos da nossa casa, foi fatídico em todos os sentidos. Sentimo-nos roubados em nossa própria casa", rematou.O Barcelona volta a entrar em campo este sábado, pelas 20h, na receção ao Cadiz.