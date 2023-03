Xavi e um possível regresso de Messi: «É normal que haja esperança de uma 'última dança'»

O possível regresso de Messi ao Barcelona foi um dos temas na conferência de imprensa de Xavi desta sexta-feira, depois de o vice-presidente dos catalães ter confirmado estar em contacto com o internacional argentino para o tentar fazer regressar à Catalunha."Penso que não é o momento de falar do regresso de Messi. Falo muito com Leo, mas não é o momento. Nem para o bem de Leo nem para o bem do clube. É um tema que estamos a tratar, mas daí a podermos fazer alguma coisa vai um mundo. Oxalá possa voltar a contar com Leo no Barça seja de que forma for. É o clube da vida dele", referiu o técnico do clube espanhol, na antevisão ao duelo com o Elche, que negou ter feito qualquer tipo de gestão para que o atual jogador do PSG volte a Barcelona."Não fiz nada. Isso depende de Leo. Fez de tudo no futebol, ganhou tudo. Se tiver vontade de regressar, teremos de conversar. Se ele decidir que quer voltar, vamos ouvi-lo. Se assim for, serei o primeiro a fazer com que ele volte", frisou, admitindo estar apaixonado pelo antigo companheiro de equipa."Sim, claro, mas não me interpretem mal. Vi-o crescer, foi meu companheiro [de equipa]. Sei o tamanho do jogador que ele é. É exemplar e é normal que haja esperança de uma 'última dança', como aconteceu com Michael Jordan", reiterou.