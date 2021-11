Xavi emocionado no regresso ao Barcelona: «Vou trabalhar e lutar junto a todos vocês»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Xavi Herna´ndez (@xavi)

Oficializado na madrugada deste sábado como o novo treinador do Barcelona , Xavi aproveitou uma publicação nas redes sociais para deixar uma mensagem ao universo blaugrana, que o próprio representou enquanto jogador desde a sua formação, em 1995, até 2015, altura em que saiu para o Al Sadd, do Qatar. O espanhol garantiu estar "sem palavras", e frisou que vai fazer "tudo pelo clube"."Queridos culé, estou a regressar a casa!Estou a regressar ao sítio que me viu crescer, ao clube da minha vida. Não tenho palavras para descrever a emoção que sinto em voltar a defender um emblema que tenho marcado no coração, voltar a sentir Camp Nou a vibrar, voltar a ouvir os gritos de apoio dos nossos grandes adeptos.Sei que chego numa altura difícil, mas estou disposto a enfrentar este desafio com o maior entusiasmo. Vou trabalhar e lutar junto a todos vocês para alcançarmos o que merecemos.Obrigado ao Barcelona por confiar em mim, assim como aos fãs que acreditaram que eu devia ficar com este cargo importante.A história continua...Viva o Barça!".