Xavi explica decisão de deixar o Barcelona: «O nosso trabalho não foi valorizado»

Xavi considerou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que o Barcelona vive "uma das situações mais difíceis da história do clube" e lamentou que o trabalho que está a realizar não seja tão valorizado como acha que merece."É uma situação generalizada. Faças o que fizeres, digas o que disseres, [o trabalho] não vai ser valorizado. Não é que não aguente a pressão, pelo contrário. Mas nunca se vai valorizar o trabalho que se está a fazer numa das situações mais difíceis na história do clube", afirmou o treinador, citado pelo 'AS', explicando uma vez mais a decisão de abandonar a equipa catalã no final da temporada "Preciso de dizer que era algo que já estava decidido há muito tempo. Acredito que o nosso trabalho não foi valorizado. Já ouvi que me vou embora por vários motivos, mas a verdade é que acredito que não fomos valorizados. E, por esse motivo, decidi sair", acrescentou.O técnico espanhol, de 44 anos, garantiu ainda que os adeptos o apoiam e que têm pedido para que não deixe a formação blaugrana. "Já me disseram para não ir, que tinha tomado uma má decisão. Entendo que haja gente que não compreende, mas já me expliquei. A verdade é que me sinto muito acarinhado e isso não tem preço. Acredito que fizemos um bom trabalho, mas a verdade é que esta temporada não estivemos à altura das circunstâncias", rematou.Recorde-se que o Barcelona ocupa, à 22.ª jornada, o 4.º lugar da LaLiga com 44 pontos, menos 10 que o Real Madrid (2.º) e menos 11 que o Girona (1.º).