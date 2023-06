Xavi: «Gostaria muito que Messi voltasse, depende um pouco dele»

Xavi voltou este sábado a mostrar o interesse em contar com Messi no Barcelona na próxima época. Na antevisão ao encontro com o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, o treinador dos catalães foi claro quando questionado sobre se a maior prioridade é o internacional argentino ou o reforço do meio-campo."As prioridades são calras e também não preciso de torná-las públicas. Eu gostaria muito que Leo [Messi] voltasse, depende um pouco dele. E depois está o médio, claro. O que é outra prioridade", referiu o técnico espanhol, que não se alongou muito sobre uma eventual oferta do clube ao avançado em breve."Isso é um tema do clube. Eu posso falar de futebol. Já falei com ele e ele sabe que seria espetacular para nós", vincou.Recorde-se que Messi vai deixar o PSG no final desta temporada , conforme confirmou o técnico do clube francês Christophe Galtier.