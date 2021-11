Xavi não perdoa: Dembélé vai ser multado por ter chegado três minutos atrasado ao treino

Dembélé 'pagará' la primera multa por llegar tarde. Llegó a la Ciudad Deportiva a las 8:33 de la mañana, cuando la hora límite de llegada al vestuario, siendo el entrenamiento a las 10:00, eran las 8:30@ESPNDeportes — Jordi Blanco Duch (@Elwood_White) November 12, 2021

As regras de Xavi para uma 'nova era' no Barcelona foram muito claras, mas parece haver quem não as tenha entendido de imediato. É que o treinador espanhol tinha definido que os jogadores precisavam de estar no centro de treinos uma hora e meia antes da sessão e Dembélé chegou... três minutos atrasado.Segundo Jordi Blanco Duch, jornalista da ESPN, o avançado francês apareceu de carro pelas 8H33 e, uma vez que o treino estava marcado para as 10 horas, o gaulês terá de ser multado.De resto, o técnico terá sido o primeiro a chegar ao recinto, pelas 7H52, seguido de Ansu Fati, o primeiro dos jogadores a aparecer.