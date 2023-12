Xavi rendido a João Félix: «É um rapaz extraordinário»

João Félix foi o grande protagonista do jogo deste domingo entre o Barcelona e o Atlético Madridaosobre a antiga equipa. Após o final do jogo, Xavi não poupou nos elogios ao internacional português."Não vi a celebração , mas com o golo voltou a fazer a diferença para a equipa. Deu o seu melhor, recuperou muitas bolas e esteve muito bem posicionado. Entende-se muito bem com o Cancelo. Digo sempre que o vejo muito feliz connosco. Antes do jogo disse-lhe para estar tranquilo, pois a motivação extra por vez faz-te acelerar, e passas a linha do que tens de fazer. Fez um jogo muito inteligente", afirmou.O treinador do Barcelona foi ainda questionado sobre a possível contratação do avançado: "É mais uma pergunta para a área desportiva. Estamos muito contentes. Está a trabalhar muito bem e a dar-nos rendimento. É um rapaz extraordinário no balneário, sem qualquer problema. Uniu mais o grupo, é um brincalhão. Estou muito contente por tê-lo na equipa".