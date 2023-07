Isco oficializado como reforço do Betis

O Betis anunciou esta quarta-feira a contratação de Isco. O médio, de 31 anos, foi contratado pelo Sevilha na época passada, ainda realizou 19 jogos, mas. Isco admitiu que foi agredido pelo diretor-desportivo e acabou por rescindir o contrato com o clube do outro lado da cidade onde, agora, volta a jogar.Quando ficou livre no mercado ainda esteve perto de assinar pelo Union Berlim, mas o negócio não avançou, pois de acordo com o médio os alemães mudaram aquilo que esteva no contrato e, por isso, a ida para a Alemanha acabou por não acontecer.Depois de seis meses de más experiências, o médio internacional espanhol espera agora poder relançar a carreira no Betis, depois de uma jornada na qual acumula mais de 400 jogos ao serviço do Real Madrid e conta também com passagens pelo Málaga e Valencia.