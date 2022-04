Joaquín e a célebre foto ao lado da Taça do Rei: «Disse que não queria aparecer todo nu...»

Joaquín tira foto todo nu ao lado da Taça do Rei ganha ao Valencia



Joaquín tornou-se, no último sábado, no único jogador da história do Betis a vencer a Taça do Rei por duas vezes, e em entrevista à 'Marca' revelou algumas curiosidades relacionadas aos bastidores dessa conquista, desde as palavras que recebeu do Rei de Espanha à fotografia que tirou todo nu ao lado do troféu "[Palavras do Rei?] Disse-me: 'Parabéns, vocês merecem e tu ainda mais, fico muito contente por ti. Desfruta-o com a tua gente'. É um orgulho, um privilégio, primeiro pela presença dele e segundo por saber que tem raízes 'beticas', a sua avó era do Betis".Joaquín, que assumiu grande "alegria" por ter renovado mais um ano pelo clube de Sevilha, lembrou a festa que se viveu nos momentos após a conquista da Taça do Rei. "Que momento... dos estádios cheios no sábado, as ruas, as varandas... que espetáculo, que coisa mais bonita. Quando cheguei as pessoas diziam-me: 'Agora vais para o Betis, que acabou de subir de divisão...'. Eu não sabia se era o melhor momento, mas o que queria era voltar ao Betis, sonhava com isso muitas vezes. Esta é a recompensa do trabalho diário".Questionado acerca da fotografia que tirou todo nu ao lado do troféu, o espanhol garantiu que não foi ideia sua. "Isso são coisas do Peinado [jornalista do clube]. Ele disse-me: 'Lembras-te da fotografia que tiraste em 2008? E que tal repetirmos?'. Eu disse-lhe: 'Podemos fazer isso, mas não quero aparecer todo nu'. E ele acabou por retocar um pouco", concluiu.