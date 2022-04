Pellegrini sobre William Carvalho: «Já se convenceu que o importante não é jogar 10 ou 20 minutos»

Manuel Pellegrini, treinador do Betis, falou à 'Cadena Ser' sobre o futuro de William Carvalho na formação espanhola, garantindo que seria "uma grande contribuição" caso o médio português continuasse."Tem sido muito especial. Houve vários confrontos nestes últimos dois anos. Acreditava que ele tinha uma capacidade de rendimento muito alta, mas não o via a dar o seu máximo. Acho que jogadores deste nível devem render de acordo com aquilo que são capazes", referiu o treinador.E prosseguiu: "Tem-se convencido que [o importante] não é jogar 10 ou 20 minutos. O importante é estar envolvido não só no jogo, como no trabalho físico e no compromisso. Veremos o que acontece relativamente ao seu futuro, seria uma grande contribuição caso continuasse".William Carvalho, recorde-se, marcou recentemente na goleada do Betis frente ao Osasuna (4-1).