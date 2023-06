Carlos Carvalhal despede-se do Celta de Vigo: «Foi um verdadeiro privilégio»

No dia em que o Celta de Vigo oficializou a saída de Carlos Carvalhal, cenário que já tinha adiantado , o treinador português recorreu às redes sociais para se despedir do clube, que na última jornada da LaLiga garantiu a permanência na elite do futebol espanhol ao vencer o Barcelona, por 2-1 "Há muitos anos, viajava frequentemente de Braga até Balaídos. Aprendi a admirar o clube e os adeptos que agora tive o prazer de representar.Foi um verdadeiro privilégio para mim, e tudo o que tenho são palavras de agradecimento ao presidente do clube, Carlos Mouriño, a Luís Campos e a todo o staff do Celta de Vigo.Também quero agradecer a toda a equipa técnica e aos meus jogadores pelo espírito lutador que demonstraram para atingirmos o nosso objetivo. Agradeço aos fãs pelo calor com que me receberam desde o primeiro dia e pelo apoio incondicional à equipa.Numa altura em que digo adeus, sinto-me orgulhoso pelo facto de o clube se manter onde merece: na 1.ª divisão no seu ano centenário. De hoje em diante, serei outro 'Celtista' nas bancadas. Até breve...".