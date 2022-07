Denis Suárez responde ao presidente do Celta de Vigo: «Anda a ameaçar-me há muitos meses»

Hola! Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclaraos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.



Denis Suárez, médio de 28 anos do Celta de Vigo, manifestou esta quinta-feira o seu desagrado relativamente às declarações de Carlos Mouriño, presidente do clube, que afirmou que o jogador "está há um ano a fazer uma campanha de desprestígio" à formação espanhola."Anda a ameaçar-me há muitos meses. Chegou a hora de responder. Tenho o contrato que o Celta me ofereceu e que cumpri à risca e com o amor que tenho desde criança por este clube. Um contrato, a propósito, do qual respeito a confidencialidade", começou por dizer, antes de abordar as acusações de Mouriño onde este alegou que Suárez forçou a saída de outros jogadores."Nunca vendi um jogador, nem do Celta nem de qualquer outra equipa. Convido-o a provar esta declaração com os documentos relevantes, bem como com a entrada do dinheiro de que fala. Para além disto, o próprio clube reconheceu que tudo isto é falso".O médio desmente ainda os rumores acerca de uma suposta oferta milionária: "Nunca recebi uma oferta de 12 milhões durante três anos. Convido-vos novamente a mostrar publicamente o documento dessa oferta e da minha recusa… que não existe", garantiu, antes de prosseguir no mesmo tema acerca de uma proposta feita por uma equipa da Liga dos Campeões: "Não vou dizer o nome do clube por respeito, mas o problema do dinheiro não foi da minha parte mas sim da parte desta equipa que teve de vender por causa de um limite salarial. Não podia efetuar qualquer operação, por mais barata que fosse. Para encerrar o assunto das ofertas, das outras duas mencionadas pelo presidente: uma foi trazida por mim e não houve acordo de nenhum dos lados, e da outra não tenho registo".Suárez termina garantindo que o seu sonho "ainda é" vestir a camisola do Celta. "Ouviram-me oferecer soluções ao clube sem [a intervenção de] qualquer agência para corrigir a situação e poder realizar o meu sonho, que não é outra coisa senão vestir a camisola do Celta. Ainda é...", rematou.













Os aclaro: Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa… No la hay. — Denis Suarez (@DenisSuarez6) July 28, 2022